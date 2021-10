Gewinnspiel: Wir verlosen unser Google Nest-Testmusterpaket

Egal, ob man sich den Hub 2 , die Doorbell oder auch die Standalone- Cam ansieht, die Vorzüge sind überall die selben. Die Produkte spielen perfekt miteinander zusammen und lassen sich via Google Home-App einwandfrei verwalten. Auch die Verarbeitungsqualität ist bei sämtlichen Google Nest -Geräten durchgehend hoch, sie sind angenehm schwer, leicht zu installieren und fühlen sich äußerst wertig an. Einen qualifizierten Kommentar zur Langlebigkeit kann ich aufgrund des begrenzten Testzeitraumes nicht abgeben, doch rein vom Gefühl her würde es mich nicht wundern, wenn die Gadgets zehn Jahre oder länger halten. Es macht Spaß, solche Produkte zu verwenden, sie sind ihr Geld durchaus wert! Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.

Wir bedanken uns bei tink.at für die Bereitstellung der Testmuster, die wir nun auch per Gewinnspiel verlosen dürfen.

Anlässlich unseres Tests vor wenigen Wochen verlosen wir in Kooperation mit tink.at unser Google Nest-Testmusterpaket (natürlich gereinigt und desinfiziert). Mitmachen lohnt sich!

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!