Gewinnspiel: Wir verlosen The Toxic Avenger Kinogutscheine

Infolge eines katastrophalen Giftunfalls mit radioaktivem Müll verwandelt sich der zum Fußabtreter degradierte Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) in eine neue Art von Held: The Toxic Avenger. Als Rächer der Schutzlosen nimmt er den Kampf gegen Korruption und skrupellose Konzernbosse wie seinen einstigen Chef Bob Gardinger (Kevin Bacon) auf. In einer Welt, in der Gier grassiert, wird Gerechtigkeit am besten radioaktiv serviert!

Zum Kinostart am 25.9.2025 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich The Toxic Avenger Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich.

Der Film startet am 25.9.2025 in den heimischen Kinos.

