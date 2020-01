Gewinnspiel: Wir verlosen The Rookie Staffel 1 DVDs

Neu anzufangen ist nicht einfach, besonders für Kleinstädter John Nolan, der nach einem einschneidenden Erlebnis beschließt, seinen Kindheitstraum zu verfolgen: Er bewirbt sich als Polizist beim LAPD.Als ältester Neuling der Truppe stößt er auf Skepsis, besonders bei seinem Chef, der in ihm nur eine wandelnde Midlife-Crisis sieht. Wenn er nicht mit den jungen Kollegen und den Kriminellen mithalten kann, wird Nolan vermutlich Leben gefährden – auch sein eigenes.Aber wenn er seine Lebenserfahrung, seine Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor richtig einsetzt, kann dieses neue Kapitel in seinem Leben doch noch ein Erfolg werden.Mit Nathan Fillion als John Nolan, Alyssa Diaz als Angela Lopez, Richard T. Jones als Sergeant Wade Gray, Titus Makin als Jackson West, Mercedes Mason als Captain Zoe Andersen, Melissa O’Neil als Lucy Chen, Afton Williamson als Talia Bishop und Eric Winter als Tim Bradford.Alle 20 Episoden der 1. Staffel auf 5 DVDs.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von The Rookie Staffel 1 verlosen wir mit Universal Pictures Home Entertainment zwei DVD-Boxen.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!