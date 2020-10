Gewinnspiel: Wir verlosen The Pleasure Principle Staffel 1 auf Blu-ray und DVD

Serhij hat eine bewegte Vergangenheit, Maria kämpft um ihre Position in einer männlich dominierten Polizeibehörde und der erfahrene tschechische Detektiv Viktor muss den Vorruhestand verschieben. Dennoch erkennen sie bald, dass sie es mit einem geistesgestörten Serienmörder zu tun haben, der auf internationaler Ebene operiert. Aber was verbindet Odessa, Warschau und Prag?

Die Ermittler vermuten, dass die drei Morde miteinander in Verbindung stehen. Doch die Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren, dem ukrainischen Polizisten Serhij Franko, der polnischen Kriminalpolizistin Maria Sokolowska und dem tschechischen Kriminaldetektiv Viktor Seifert gestaltet sich kompliziert, da alle drei auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben.

3 Morde, 3 Länder: 3 Ermittler auf der Jagd nach einem psychopathischen Serienmörder. In den drei Städten mit einer ruhmreichen Vergangenheit, Odessa, Warschau und Prag werden innerhalb weniger Tage drei junge Frauen ermordet, die alle die gleichen brutalen Gewaltspuren aufweisen.

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von The Pleasure Principle Staffel 1 am 6.8.2020 verlosen wir in Kooperation mit eye see movies je eine DVD- und Blu-ray-Staffelbox.

