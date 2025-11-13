Gewinnspiel: Wir verlosen The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden für die Switch
Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden verlosen wir das Spiel für die Switch und ein ganz besonderes Goodie. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 3 x The Elf on the Shelf®: WEIHNACHTSHELDEN für die Switch
- 1 x The Elf on the Shelf®: Elf Pets® Bernhardiner Tradition von The Lumistella Company
Die beliebte Weihnachtstradition als Videospiel für die ganze Familie
Vor Kurzem veröffentlichten Bandai Namco und Outright Games, zusammen mit The Lumistella Company und dem Kreativ-Entwickler Casual Brothers das neue 2D-Puzzle-Plattformer-Abenteuer The Elf on the Shelf®: WEIHNACHTSHELDEN.
Diese weltbekannte Weihnachtstradition katapultiert sich damit erstmalig in ein interaktives Familienerlebnis auf Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S und PC (digital). Die Spielenden schlüpfen in die ikonischen Rollen von Pfadfinderelfen:innen, um Santa Claus bei einer festlich-chaotischen Turbo-Mission unter die Arme zu greifen.
Am Nordpol herrscht das absolute Chaos: Santas legendärer Schlitten steht komplett still, die Geschenke sind noch nicht einmal verpackt und – das Schlimmste – die berühmte Namensliste der braven Kinder:innen ist unvollständig! Damit das Weihnachtsfest nicht kolossal baden geht, gilt für die Pfadfinderelfen:innen das Motto: Mega-Hindernissen ausweichen, gute Laune verbreiten und in wirklich jedem Winkel für die ultimative festliche Stimmung sorgen.
The Elf on the Shelf®: WEIHNACHTSHELDEN fusioniert klassische, rasante Jump’n’Run-Elemente mit einer epischen Bandbreite an Minispielen. Von kniffligen Rätseln über spannende Kartenspiele bis hin zu verwunschenen Labyrinthen ist für maximale Abwechslung gesorgt. Unterwegs werden Sterne, Münzen und vor allem Weihnachtsstimmung gesammelt. Diese Schätze schalten nicht nur saftige Belohnungen frei, sondern eröffnen auch kreative, neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Spielfigur.
Verschiedene Outfits, hippe Accessoires sowie Optionen bei Hautfarbe und Geschlecht stellen sicher, dass jede:r Elf zu einem ganz persönlichen, unschlagbaren Weihnachtshelden:innen wird. Dank diverser Schwierigkeitsgrade wird jüngeren Spieler:innen der sanfte Einstieg ermöglicht, während erfahrenere Zocker:innen durch herausfordernde Passagen auf die Probe gestellt werden. So bleibt der gemeinsame Fun immer im Zentrum, sei es beim digitalen Schmücken virtueller Räume oder beim Meistern kniffliger Herausforderungen.
Das Spiel ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (digital) erhältlich.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 27.11.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!