Gewinnspiel: Wir verlosen The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden für die Switch

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden verlosen wir das Spiel für die Switch und ein ganz besonderes Goodie. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x The Elf on the Shelf®: WEIHNACHTSHELDEN für die Switch

1 x The Elf on the Shelf®: Elf Pets® Bernhardiner Tradition von The Lumistella Company

Die beliebte Weihnachtstradition als Videospiel für die ganze Familie

Vor Kurzem veröffentlichten Bandai Namco und Outright Games, zusammen mit The Lumistella Company und dem Kreativ-Entwickler Casual Brothers das neue 2D-Puzzle-Plattformer-Abenteuer The Elf on the Shelf®: WEIHNACHTSHELDEN.

Diese weltbekannte Weihnachtstradition katapultiert sich damit erstmalig in ein interaktives Familienerlebnis auf Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S und PC (digital). Die Spielenden schlüpfen in die ikonischen Rollen von Pfadfinderelfen:innen, um Santa Claus bei einer festlich-chaotischen Turbo-Mission unter die Arme zu greifen.

Am Nordpol herrscht das absolute Chaos: Santas legendärer Schlitten steht komplett still, die Geschenke sind noch nicht einmal verpackt und – das Schlimmste – die berühmte Namensliste der braven Kinder:innen ist unvollständig! Damit das Weihnachtsfest nicht kolossal baden geht, gilt für die Pfadfinderelfen:innen das Motto: Mega-Hindernissen ausweichen, gute Laune verbreiten und in wirklich jedem Winkel für die ultimative festliche Stimmung sorgen.

The Elf on the Shelf®: WEIHNACHTSHELDEN fusioniert klassische, rasante Jump’n’Run-Elemente mit einer epischen Bandbreite an Minispielen. Von kniffligen Rätseln über spannende Kartenspiele bis hin zu verwunschenen Labyrinthen ist für maximale Abwechslung gesorgt. Unterwegs werden Sterne, Münzen und vor allem Weihnachtsstimmung gesammelt. Diese Schätze schalten nicht nur saftige Belohnungen frei, sondern eröffnen auch kreative, neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Spielfigur.

Verschiedene Outfits, hippe Accessoires sowie Optionen bei Hautfarbe und Geschlecht stellen sicher, dass jede:r Elf zu einem ganz persönlichen, unschlagbaren Weihnachtshelden:innen wird. Dank diverser Schwierigkeitsgrade wird jüngeren Spieler:innen der sanfte Einstieg ermöglicht, während erfahrenere Zocker:innen durch herausfordernde Passagen auf die Probe gestellt werden. So bleibt der gemeinsame Fun immer im Zentrum, sei es beim digitalen Schmücken virtueller Räume oder beim Meistern kniffliger Herausforderungen.