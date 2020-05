Gewinnspiel: Wir verlosen Sword Art Online Alicization auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unsere Sword Art Online Alicization Blu-ray-Testmuster. Ihr könnt Vol. 1 – Vol. 4 bei uns gewinnen.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Sword Art Online Alicization Testmuster Vol. 1 – 4 (Blu-ray)

Worum geht’s?

Rath ist dabei eine neue Full-Dive Technologie zu entwickeln und kein anderer als Kazuto „Kirito“ Kirigaya darf den neuen „Soul Translator“ testen. Leider behält er keine Erinnerungen an die neue VR-Welt namens Underworld, in die er regelmäßig abtaucht. Doch dann findet er sich plötzlich in jener Welt wieder, ohne eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der Außenwelt. Er erinnert sich nur noch daran, dass er mit Asuna auf dem Heimweg von einem Treffen mit Sinon war. Was ist passiert? Und noch viel wichtiger: Wie gelangt er zurück in die Realität?

Sword Art Online ist zurück! In der dritten Staffel der weltweit erfolgreichen Serie tummeln sich alte und neue Charaktere und es gibt eine völlig neue VR-Welt zu entdecken! Atemberaubend mit Animationen von A-1 Pictures in Szene gesetzt, bietet die Anime-Umsetzung des Alicization-Arcs der Light Novel von Reki Kawahara eine Story, die voller Überraschungen steckt und selbst für Neueinsteiger ins Franchise bestens geeignet ist! Mehr über die dritte Staffel erfahrt ihr in meinem Test.