Gewinnspiel: Wir verlosen Suits Staffel 9 Blu-rays

In der finalen Staffel von „Suits“ steht die Kanzlei Zane Specter Litt Wheeler Williams erneut vor einem Wandel. Nachdem Robert Zane (Wendell Pierce) bei dem Versuch, Harvey (Gabriel Macht) zu Hilfe zu kommen, Ärger mit der Anwaltskammer bekommen hat, musste er aus der Firma ausscheiden. Während Harvey noch versucht, Samantha (Katherine Heigl) über den Verlust ihres Mentors hinwegzuhelfen, erkennt er endlich, wer der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Aber wird es ihm auch mit der Hilfe seiner Kollegen Louis Litt (Rick Hoffman), Alex Williams (Dulé Hill), Katrina Bennett (Amanda Schull) und natürlich Donna (Sarah Rafferty) gelingen, die Kanzlei vor dem Untergang zu retten?

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Suits Staffel 9 am 14.5.2020 verlosen wir mit Universal Pictures Home Entertainment zwei Blu-rays der finalen Staffel.

