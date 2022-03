Gewinnspiel: Wir verlosen süße Rot Goodies zum Disney+ Start

Die Oscar-prämierte Regisseurin Domee Shi (Kurzfilm “Bao”) inszenierte mit ROT einen witzigen und warmherzigen Animationsspaß mit einer verrückten und außergewöhnlichen Geschichte. Produziert wurde der Film von Lindsey Collins (FINDET DORIE). ROT startet in Österreich am 11. März 2022 exklusiv auf Disney+.

ROT erzählt die Geschichte von Mei Lee, einer selbstbewussten, etwas tollpatschigen 13-Jährigen, die zwischen der pflichtbewussten Tochter und dem Chaos der Jugend hin und her gerissen ist. Ihre beschützende, wenn nicht leicht übermächtige Mutter Ming ist immer in der Nähe ihrer Tochter – eine unangenehme Realität für den Teenager. Und als ob die Veränderungen ihrer Interessen, Beziehungen und ihres Körpers nicht genug wären, verwandelt sich Mei Lee immer dann, wenn sie sich zu sehr aufregt (was praktisch IMMER ist), in einen riesigen roten Panda!

Anlässlich des bevorstehenden Disney+ Starts vom Animationshighlight am 1.3.2022 verlosen wir zwei süße ROT Fanpakete. Mitmachen lohnt sich!

Das neue Animationshighlight ROT aus den preisgekrönten Pixar Animation Studios wird ab Freitag, 11. März 2022, exklusiv auf Disney+ zu streamen sein.

