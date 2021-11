Gewinnspiel: Wir verlosen Stowaway – Blinder Passagier auf Blu-ray

Das Drehbuch entstand in Zusammenarbeit mit Ryan Morrison, mit dem Penna bereits bei „Arctic”, der 2018 im offiziellen Programm des Festivals de Cannes gezeigt wurde, erfolgreich zusammengearbeitet hat. Im Mittelpunkt der Mission steht die weibliche Starbesetzung um Academy Award Nominee Anna Kendrick („Pitch Perfect“, „Nur ein kleiner Gefallen”) und Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Toni Collette („Knives Out”), darüber hinaus sind auch Daniel Dae Kim („Hawaii Five – 0”) und Shamier Anderson („Bruised”) mit an Bord.

In Stowaway – Blinder Passagierschickt Regisseur Joe Penna eine kleine Crew auf eine außergewöhnliche Marsmission – ganz im Stil von „Moon”, „Gravity” oder „Passengers” – und inszeniert damit einen mitreißenden, international hochkarätig besetzten Sci-Fi-Thriller. Spektakuläre Weltraumsequenzen inklusive.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Stowaway – Blinder Passagier am 11.11.2021 verlosen wir zwei Blu-rays des Sci-Fi-Thrillers. Mitmachen lohnt sich!

Stowaway – Blinder Passagier ist ab 11.11. 2021 auf DVD und Blu-ray erhältlich.

