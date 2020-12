Gewinnspiel: Wir verlosen Star Wars und Die Eiskönigin 2 Goodies

Doch auch auf Disney+ weihnachtet es sehr: Egal ob nostalgischer Klassiker, preisgekrönte Serien, faszinierende Dokumentationen, spannende Abenteuer, lustige Komödien oder festliche Weihnachtsfilme – Disney+ lässt keine Wünsche offen und verwandelt die Adventszeit in ein magisches Erlebnis für Groß und Klein! Und wer zur Weihnachtszeit auf der Suche nach guter Film-Unterhaltung für die ganze Familie ist, hat im Aktionszeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 12. Januar 2021 die Chance, seine digitale Bibliothek mit tollen Filmen als Download zum reduzierten Preis aufzustocken. Vom 22. Oktober bis einschließlich 31. Dezember 2020 hat man außerdem die Chance beim Kauf von mindestens zwei teilnehmenden Disney oder Disney/Pixar DVDs oder Blu-rays einen Disney Postkarten-Kalender mit kunstvollen Retro-Postermotiven gratis zu ergattern.

Auch in diesem Jahr möchte Disney den Zauber und die Magie von Weihnachten mit Ihnen teilen – mit der Disney Weihnachtskampagne „Familie ist das schönste Geschenk“. Da Weihnachten eine Zeit des Gebens und Schenkens ist, kommen eine Reihe aufregender Produkte für die ganze Familie in den Handel: Tolle neue Produkte bei shopDisney.de und die zahlreicher Lizenz-Partner versüßen nicht nur Kindern das Fest der Liebe sondern lassen auch jedes Fan-Herz höher schlagen.

Anlässlich der aktuellen Disney Weihnachtsaktionen verlosen wir in Kooperation mit Disney coole Preise von Star Wars und Die Eiskönigin 2.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!