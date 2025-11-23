Gewinnspiel: Wir verlosen Spiele fürs Nikolaus-Sackerl

Ihr seid vielleicht noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Spiel fürs Nikolaus-Sackerl? Dann lasst euch bei uns nicht die Chance entgehen, eines von drei Spielen zu gewinnen! Viel Glück! Was könnt ihr gewinnen? 1 x Greif zu von Schmidt Spiele

1 x Cascadia Junior von KOSMOS

von KOSMOS 1 x Color Chaos von Piatnik

Greif zu Bei „Greif zu!“ von Schmidt Spiele ist Reaktionsvermögen gefragt: Schnell erkennen, noch schneller zugreifen und am Ende die meisten Plättchen abräumen. Runde für Runde geben vier Würfel vor, welche farbenfrohen Motive auf den Plättchen gesucht werden müssen. Alle Spielenden stürzen sich gleichzeitig auf die Auslage in der Tischmitte und versuchen, die richtigen Plättchen so schnell wie möglich zu schnappen. „Greif zu!“ entwickelt sich schnell zu einem herrlich lebhaften Wettstreit, bei dem es nicht nur auf schnelle Hände, sondern auch auf wache Augen ankommt. Ein Reaktionsspiel für 2–4 Personen ab 4 Jahren.

Dauer: ca. 10 Min. Cascadia Junior Hirsche, Füchse, Bussarde, Lachse, Bären: Viele Wildtiere leben in Cascadia. Ihre Heimat soll noch schöner und größer werden! Um den Lebensraum weiter auszubauen, werden passende Wildnisplättchen ausgesucht und an der richtigen Stelle angelegt. Liegen drei gleiche Tiersymbole nebeneinander, können die Tiere in die eigene Landschaft umziehen. Wer sammelt so die meisten Punkte? Und wer schafft es, drei gleiche Lebensräume nebeneinander zu platzieren? Das „Spiel des Jahres 2022“ jetzt auch für Kinder:innen und Familien ab sechs Jahren. Dauer: ca. 30 Min.

Color Chaos Die Kinderspielneuheit „Color Chaos“ von Piatnik bringt Abwechslung auf die heimischen Wohnzimmertische. Mit Bildkarten, die Szenen aus dem kindlichen Alltag zeigen, einem imposanten Würfelstab und einem Rotfilter-Chip, enthält das schnelle Reaktionsspiel alle Zutaten, die es für einen gelungenen Spielenachmittag braucht. Fünf Spielvarianten sorgen für Abwechslung und langanhaltenden Spielspaß. Wer es schafft, in diesem bunten Farb-Chaos den Überblick zu behalten und am schnellsten die gesuchte Karte findet, wird „Color Chaos“-Champion. Ein Reaktionsspiel für 2–4 Personen ab 5 Jahren.

Dauer: ca. 10 Minuten.