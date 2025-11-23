Gewinnspiel: Wir verlosen Spiele fürs Nikolaus-Sackerl
Ihr seid vielleicht noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Spiel fürs Nikolaus-Sackerl? Dann lasst euch bei uns nicht die Chance entgehen, eines von drei Spielen zu gewinnen! Viel Glück!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Greif zu von Schmidt Spiele
- 1 x Cascadia Junior von KOSMOS
- 1 x Color Chaos von Piatnik
Greif zu
Bei „Greif zu!“ von Schmidt Spiele ist Reaktionsvermögen gefragt: Schnell erkennen, noch schneller zugreifen und am Ende die meisten Plättchen abräumen. Runde für Runde geben vier Würfel vor, welche farbenfrohen Motive auf den Plättchen gesucht werden müssen. Alle Spielenden stürzen sich gleichzeitig auf die Auslage in der Tischmitte und versuchen, die richtigen Plättchen so schnell wie möglich zu schnappen. „Greif zu!“ entwickelt sich schnell zu einem herrlich lebhaften Wettstreit, bei dem es nicht nur auf schnelle Hände, sondern auch auf wache Augen ankommt.
Ein Reaktionsspiel für 2–4 Personen ab 4 Jahren.
Dauer: ca. 10 Min.
Cascadia Junior
Hirsche, Füchse, Bussarde, Lachse, Bären: Viele Wildtiere leben in Cascadia. Ihre Heimat soll noch schöner und größer werden! Um den Lebensraum weiter auszubauen, werden passende Wildnisplättchen ausgesucht und an der richtigen Stelle angelegt. Liegen drei gleiche Tiersymbole nebeneinander, können die Tiere in die eigene Landschaft umziehen. Wer sammelt so die meisten Punkte? Und wer schafft es, drei gleiche Lebensräume nebeneinander zu platzieren? Das „Spiel des Jahres 2022“ jetzt auch für Kinder:innen und Familien ab sechs Jahren.
Dauer: ca. 30 Min.
Color Chaos
Die Kinderspielneuheit „Color Chaos“ von Piatnik bringt Abwechslung auf die heimischen Wohnzimmertische. Mit Bildkarten, die Szenen aus dem kindlichen Alltag zeigen, einem imposanten Würfelstab und einem Rotfilter-Chip, enthält das schnelle Reaktionsspiel alle Zutaten, die es für einen gelungenen Spielenachmittag braucht. Fünf Spielvarianten sorgen für Abwechslung und langanhaltenden Spielspaß. Wer es schafft, in diesem bunten Farb-Chaos den Überblick zu behalten und am schnellsten die gesuchte Karte findet, wird „Color Chaos“-Champion.
Ein Reaktionsspiel für 2–4 Personen ab 5 Jahren.
Dauer: ca. 10 Minuten.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!