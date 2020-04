Gewinnspiel: Wir verlosen Spides Staffel 1 auf DVD und Blu-ray

Nach und nach wird Nora bewusst, was mit ihr passiert, und sie beginnt eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken: Aliens versuchen mit der synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen. Je näher Nora der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihr eigenes, dunkles Geheimnis ans Licht. Denn sie selbst ist der Schlüssel zur Invasion, die sie zu bekämpfen versucht.

Nora (Rosabell Laurenti Sellers, „Game of Thrones“), eine junge Frau aus Berlin, erwacht nach der Einnahme der Partydroge „Blis“, aus dem Koma. An ihr früheres Leben hat sie keine Erinnerung mehr. Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der geheimnisvollen Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Spides Staffel 1 am 27.4.2020 verlosen wir mit eye see movies die erste Staffelbox auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

