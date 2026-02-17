Gewinnspiel: Wir verlosen Sisu: Road to Revenge Blu-rays

Jordan Peele und Monkeypaw Productions präsentieren eine furchterregende Reise zur Schattenseite des unerbittlichen Strebens nach Perfektion. Nachdem er von einem psychopathischen Fan angegriffen wurde, sieht Quarterback Cameron Cade (Tyriq Withers) ein Licht am Ende des Tunnels, als ihm sein Football-Idol Isaiah White (Marlon Wayans) anbietet, ihn zu trainieren. Doch Isaiahs charismatische Ausstrahlung nimmt zunehmend verstörende Züge an, und Cam gerät in eine verwirrende Abwärtsspirale, die ihn vielleicht mehr kosten wird als erwartet.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Him – Der Größte aller Zeiten am 26.2.2026 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES Blu-rays von Jordan Peeles Psycho-Thrillers. Mitmachen, lohnt sich!

Ab dem 26. Februar könnt ihr den Film auf Blu-ray und DVD erleben.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.3.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!