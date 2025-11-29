Gewinnspiel: Wir verlosen Silent Night, Deadly Night Kinogutscheine

Als kleiner Junge muss Billy mitansehen, wie seine Eltern brutal von einem Mann im Weihnachtsmann-Kostüm ermordet werden. Jahre später ist er selbst zu einem Killer herangewachsen. Getrieben vom Trauma seiner Kindheit und mit seinem ganz eigenen Sinn für Gerechtigkeit wird Billy selbst zu „Santa“. Und mit jedem Türchen des Adventskalenders beginnt eine neue Nacht des Schreckens. Die Kleinstadt, in der er Unterschlupf sucht, wird zum blutigen Schauplatz seiner Abrechnung, denn in Billys Welt gilt nur eine Regel: Wer unartig war, muss bezahlen.

Der Film startet am 11.12.2025 in den heimischen Kinos.

