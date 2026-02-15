Gewinnspiel: Wir verlosen Scream 7 Kinogutscheine und Goodies

Als in der ruhigen Stadt, in der Sidney Prescott (Neve Campbell) sich ein neues Leben aufgebaut hat, ein neuer Ghostface-Killer auftaucht, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, denn ihre Tochter (Isabel May) ist sein nächstes Ziel. Entschlossen, ihre Familie zu beschützen, muss Sidney sich den Schrecken ihrer Vergangenheit stellen, um dem Blutvergießen ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Hinter den Kulissen: Das Team von Scream 7

Ihr dürft euch bei der Fortsetzung der legendären Slasher-Reihe auf eine Rückkehr zu den Wurzeln freuen. Die Regie übernimmt diesmal Kevin Williamson, der Schöpfer der Original-Charaktere, der gemeinsam mit Guy Busick auch das Drehbuch verfasst hat. Für die Produktion zeichnen William Sherak, James Vanderbilt und Paul Neinstein verantwortlich, während die Story aus der Feder von Vanderbilt und Busick stammt.

Auch vor der Kamera erwartet euch ein beeindruckendes Ensemble. Neben der Rückkehr der ikonischen Hauptdarstellerinnen Neve Campbell und Courteney Cox könnt ihr euch auf bekannte Gesichter wie Jasmin Savoy Brown und Mason Gooding freuen. Verstärkt wird der Cast unter anderem durch Isabel May, Anna Camp, Joel McHale und Mckenna Grace. Ebenfalls mit dabei sind Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner und Etha, die gemeinsam den Überlebenskampf gegen Ghostface bestreiten.

Scream 7 startet am 26.2.2026 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 1.3.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!