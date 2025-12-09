Gewinnspiel: Wir verlosen s.Oliver United Düfte für Männer und Frauen

In Kooperation mit MÄURER & WIRTZ verlosen wir die neuen s.Oliver United Düfte für Männer und Frauen. Mitmachen, lohnt sich!

Zusammen sind wir stärker!

s.Oliver United ist mehr als ein Parfum – es ist ein Lebensgefühl! Der neue Twinduft für sie und ihn ermutigt dazu, aus dem Alltag auszubrechen und gemeinsam Großartiges zu erreichen. Für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen, die Kraft der Gemeinschaft spüren und besondere Momente teilen wollen. Das kraftvoll-harmonische Duft-Duo ist ab sofort im Handel erhältlich.

We are strong, each in our purpose, but we are all stronger together

Das, was zählt, ist nicht, was wir besitzen, sondern mit wem wir unser Leben teilen. Denn zusammen sind wir stark. Diese Momente von Geborgenheit und des harmonischen Zusammenspiels – das ist s.Oliver United – ein Duft aus dem echten Leben! Nirgendwo sonst ist das Zusammenspiel zwischen Mode- und Duftkonzept so klar zu spüren wie bei s.Oliver. Gegründet 1969 in Würzburg, gehört das Unternehmen mittlerweile zu den führenden Mode- und Lifestylebrands in Europa. Als Trendmarke hat sich s.Oliver konsequent dem Lebensgefühl von heute verschrieben: Authentizität, Leidenschaft und Spontaneität verschaffen sich hier mit Fashion ihren zeitgemäßen Ausdruck. s.Oliver Mode inspiriert mit klaren Schnitten, eleganter Ausdrucksstärke und einem Gespür für das Wesentliche – dieselbe DNA, die sich auch im neuen Duft widerspiegelt.

Der Damenduft: s.Oliver United

Eine harmonische Verbindung aus spritziger Bergamotte, sonniger Mandarine und saftiger Birne eröffnet den Duft mit einer strahlenden Frische. In der Herznote vereinen sich Rose, Jasmin und Maiglöckchen zu einem floralen Miteinander, das Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Sanfter Moschus, edles Zedernholz und weiches Kaschmirholz bilden eine tiefgründige Basis – stark, weich und verbindend zugleich.

Kopfnote Bergamotte, Mandarine, Birne

Herznote Rose, Jasmin, Maiglöckchen

Fondnote Moschus, Zedernholz, Kaschmirholz

Der Herrenduft: s.Oliver United

Kraftvoll und klar eröffnet der Duft mit belebender Zitrone und aromatischem Rosmarin. In der Herznote vereinen sich Lavendel und Geranium zu einer markanten, maskulinen Aromatik. Patschuli und Moos schenken dem Duft eine geerdete, tiefe Basis, die Stärke und Selbstvertrauen vermittelt.

Kopfnote Zitrone, Rosmarin

Herznote Lavendel, Geranium

Fondnote Patschuli, Moos

Ein hundertprozentig veganes Duft-Duo aus einer ausgewählten Kombination aromatischer Inhaltsstoffe – ohne tierische Inhaltsstoffe oder Substanzen tierischen Ursprungs.

Das Design – harmonisch, lebendig, verbindend

Der Damenflakon zeigt sich in einer weichen, abgerundeten Form mit einem auffälligen Farbverlauf von zartem Rosé zu einem tiefen Beerenton. Die Farbwahl verkörpert feminine Stärke, Wärme und emotionale Tiefe. Der goldene Schriftzug sowie der hochwertige Verschluss verleihen dem Flakon eine elegante Note und setzen einen stilvollen Kontrast zur geschwungenen Silhouette. Ein Zusammenspiel aus Farbe und Form, das Verbundenheit, Leidenschaft und zeitlose Eleganz ausdrückt. Der Herrenflakon präsentiert sich als perfektes Gegenstück in maskuliner, rechteckiger Form mit klaren Linien und markanter Präsenz. Der Farbverlauf von einem starken Dunkelblau bis hin zu hellem Eisblau steht für Stärke, Frische und Tiefe. Der markante silberne Verschluss und Schriftzug unterstreichen die moderne, selbstbewusste Ausstrahlung des Flakons, was in Kombination mit dem Farbverlauf Verbundenheit und Coolness verkörpert. Ein modernes, harmonisches Design, das zugleich Individualität und Zusammengehörigkeit symbolisiert – ganz im Sinne des Namens „United“!