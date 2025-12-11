Gewinnspiel: Wir verlosen s.Oliver The Absolute Scent Eau de Toilettes

The Absolute Scent – die neue exklusive Duftsignatur von s.Oliver

You can achieve everything by being simple and humble

Mit The Absolute Scent launcht s.Oliver eine Duftkreation, die mehr ist als ein olfaktorisches Erlebnis – sie ist ein Bekenntnis zum authentischen Leben. Der Duft lädt seinen Träger dazu ein, die eigenen Werte mutig zu leben, Grenzen zu verschieben und das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Klar, kraftvoll und mit einem Understatement, das mehr Wirkung hat als jede Geste, vermittelt The Absolute Scent pure Selbstsicherheit, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Die High-End-Duftkreation ist die erste Mono-Lancierung von s.Oliver für Herren in der 50-ml-Größe – ein starkes Statement. Das aromatisch-fougère Eau de Toilette ist bereits im Handel erhältlich.

The Absolute Scent verkörpert den modernen Mann in seiner ganzen Vielschichtigkeit: stark und sensibel, stilvoll und bodenständig zugleich. Ein aromatisch-fougèrer Duft, der jedes Outfit abrundet, jeden Anlass unterstreicht und dabei stets zurückhaltend souverän bleibt: The Absolute Scent ist der alltägliche Begleiter für Männer, die wissen, wer sie sind. Die vegane Formulierung verzichtet vollständig auf tierische Inhaltsstoffe und bietet damit ein rundum zeitgemäßes Dufterlebnis. Voll maskuliner Strahlkraft und persönlicher Stärke ist s.Oliver The Absolute Scent der Duft für einen stilsicheren und selbstbewussten Auftritt!

Kopfnote:Bergamotte, Wacholderbeere, Zedernblatt

Herznote: Freesien, Lavendel, Schwarzer Pfeffer

Fondnote: Sandelholz, Tonkabohne, Amber

Der Flakon von The Absolute Scent verkörpert maskuline Eleganz in Reinform: Mit klaren Linien und einer kraftvollen Formensprache überzeugt er durch seine Präsenz. Die Kombination aus dunklem Glas und metallisch-silbernem Verschluss in gebürsteter Stahloptik verleiht dem Design eine technische Präzision, die moderne Männlichkeit neu interpretiert – zeitlos, stilvoll und durchdacht bis ins Detail. Ein Auftritt, der beeindruckt und der das Selbstbewusstsein des Duftes auch optisch hervorhebt.