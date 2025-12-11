Gewinnspiel: Wir verlosen s.Oliver The Absolute Scent Eau de Toilettes
In Kooperation mit MÄURER & WIRTZ verlosen wir s.Oliver The Absolute Scent Eau de Toilettes. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x s.Oliver The Absolute Scent Eau de Toilette 50ml
The Absolute Scent – die neue exklusive Duftsignatur von s.Oliver
You can achieve everything by being simple and humble
Mit The Absolute Scent launcht s.Oliver eine Duftkreation, die mehr ist als ein olfaktorisches Erlebnis – sie ist ein Bekenntnis zum authentischen Leben. Der Duft lädt seinen Träger dazu ein, die eigenen Werte mutig zu leben, Grenzen zu verschieben und das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Klar, kraftvoll und mit einem Understatement, das mehr Wirkung hat als jede Geste, vermittelt The Absolute Scent pure Selbstsicherheit, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Die High-End-Duftkreation ist die erste Mono-Lancierung von s.Oliver für Herren in der 50-ml-Größe – ein starkes Statement. Das aromatisch-fougère Eau de Toilette ist bereits im Handel erhältlich.
The Absolute Scent verkörpert den modernen Mann in seiner ganzen Vielschichtigkeit: stark und sensibel, stilvoll und bodenständig zugleich. Ein aromatisch-fougèrer Duft, der jedes Outfit abrundet, jeden Anlass unterstreicht und dabei stets zurückhaltend souverän bleibt: The Absolute Scent ist der alltägliche Begleiter für Männer, die wissen, wer sie sind. Die vegane Formulierung verzichtet vollständig auf tierische Inhaltsstoffe und bietet damit ein rundum zeitgemäßes Dufterlebnis. Voll maskuliner Strahlkraft und persönlicher Stärke ist s.Oliver The Absolute Scent der Duft für einen stilsicheren und selbstbewussten Auftritt!
Kopfnote:Bergamotte, Wacholderbeere, Zedernblatt
Herznote: Freesien, Lavendel, Schwarzer Pfeffer
Fondnote: Sandelholz, Tonkabohne, Amber
Der Flakon von The Absolute Scent verkörpert maskuline Eleganz in Reinform: Mit klaren Linien und einer kraftvollen Formensprache überzeugt er durch seine Präsenz. Die Kombination aus dunklem Glas und metallisch-silbernem Verschluss in gebürsteter Stahloptik verleiht dem Design eine technische Präzision, die moderne Männlichkeit neu interpretiert – zeitlos, stilvoll und durchdacht bis ins Detail. Ein Auftritt, der beeindruckt und der das Selbstbewusstsein des Duftes auch optisch hervorhebt.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 25.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
