Gewinnspiel: Wir verlosen Reservoir Dogs auf Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray

Nachdem ein sorgfältig geplanter Raubüberfall schiefgeht, sammeln sich die überlebenden Beteiligten in einem Lagerhaus. Mr. Orange (Tim Roth) ist angeschossen und wird von Mr. White (Harvey Keitel) gerade so am Leben gehalten, auch Mr. Pink (Steve Buscemi) und Mr. Blonde (Michael Madsen) treffen dort ein. Außer ihren Decknamen wissen die Kleinkriminellen nichts voneinander und sind dementsprechend misstrauisch. Schnell wird klar: Es gibt einen Maulwurf unter ihnen! Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen wird schließlich sogar ein unschuldiger Polizist (Lawrence Bender) gefoltert, während Verbrecherboss Joe Cabot (Lawrence Tierney), der den Anstoß für den Job gegeben hat, langsam ungeduldig wird und seinen Sohn, den “netten Eddie” (Chris Penn) vorbeischickt.

Neben einer limitierten 4K UHD Steelbook Edition (UHD & Blu-ray) mit neuem alternativen Artwork, einer Blu-ray Special Edition im Full Sleeve Case mit beigelegtem Poster und der digital remasterten DVD, wird zudem eine exklusive limitierte Collector‘s Edition veröffentlicht.

