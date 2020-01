Gewinnspiel: Wir verlosen Quiet comes the Dawn Blu-rays

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Quiet comes the dawn am 30.1.2020 verlosen wir in Kooperation mit EuroVideo Medien zwei Blu-rays des Horrorstreifens.

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Quiet comes the dawn (Blu-ray)

Worum geht’s?

Seit dem mysteriösen Tod ihres Bruders, leidet Sveta unter quälenden Albträumen. Auf der Suche nach Antworten, schließt sie sich im Institut für Somnologie einem Experiment an: Mit drei weiteren Patienten taucht sie in einen Klartraum ein, der ihnen helfen soll, ihre psychologischen Probleme loszuwerden. Doch nach der Dämmerung werden sie in einer anderen Realität aufwachen, die schlimmer ist als jeder Albtraum.