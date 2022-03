Gewinnspiel: Wir verlosen PowerDVD 21 Pro Boxen

PowerDVD 21 integriert beste Unterhaltung in ein mobiles Format, um dem zunehmenden Trend des mobilen Video-Streamings gerecht zu werden. Durch die Synchronisierung mit dem CyberLink Cloudspeicher bietet PowerDVD 21 eine vollständiges geräteübergreifendes Unterhaltungserlebnis, bei dem die Anwender die Wiedergabe von Medien auf einem Gerät anhalten und auf anderen PCs oder Smartphones fortsetzen können. PowerDVD 21 erweitert zudem den Zugriff auf Inhalte für Freunde und Familie, indem gemeinsam verwendbare Hyperlinks generiert werden, die die Wiedergabe von Inhalten in ihrem Browser ermöglichen. PowerDVD 21 ist die perfekte Wahl für Personen, die eine gemeinsame Cloud-Streaming-Sammlung erstellen sowie für Familie oder Freunde virtuelle Filmabende gestalten möchten. PowerDVD 21 bietet ebenfalls integriertes Streaming über Apple TV und Amazon Fire TV.

In Kooperation mit Cyberlink verlosen wir fünf PowerDVD 21 Pro Boxen, dem neuen Media-Player von Cyberlink. Um eine Chance auf einen der Preise zu haben, müsst ihr nur das Formular ausfüllen. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 1.4.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!