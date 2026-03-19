Gewinnspiel: Wir verlosen Piatnik-Spiele fürs Osterfest

Wertung: Punkte gibt es am Ende nur für die Tiere, deren Platzierungswünsche exakt erfüllt wurden. Wer die höchste Gesamtpunktzahl erreicht, gewinnt.

Legeregel: Es gilt „Was liegt, das pickt“ – einmal platzierte Karten dürfen nicht mehr verschoben werden, was vorausschauendes Planen erfordert.

Stall-Optimierung: Die Spieler bauen ein Raster von 3×4 Karten auf und versuchen, durch geschickten Kartentausch die perfekte Anordnung für maximale Punkte zu finden.

In diesem taktischen Kartenspiel geht es darum, Ordnung in das Chaos eines Hühnerstalls zu bringen, indem man die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Bewohner erfüllt.

Hinweissystem: Informationen über die eigenen Karten erhält man ausschließlich durch farbige Wäscheklammern, die von den Mitspielern angesteckt werden.

Blinde Hand: Man sieht nur die Vorderseiten der Karten der Mitspieler, aber niemals die eigenen.

In Clips, dem kooperativen Deduktionsspiel von Emanuele Briano, übernehmt ihr die Rolle von Textilhersteller:innen. Das Ziel ist es, gemeinsam Aufträge zu erfüllen, ohne die „Wäscheleine“ durch zu viele Fehler zum Reißen zu bringen.

Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage verlosen wir gemeinsam mit Piatnik die beiden Spiele-Highlights Clips und Pick a Chicken jeweils einmal. Werdet zu Meister-Eiersucher:innen und sichert euch diese tollen Preise für das Osternest. Mitmachen lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.

Teilnahmeschluss ist der 2.4.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht viel Glück!