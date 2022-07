Gewinnspiel: Wir verlosen Petite Maman – Als wir Kinder waren DVDs

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 22.7.2022 verlosen wir in Kooperation mit Alamode zwei Petite Maman – Als wir Kinder waren DVDs. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Petite Maman – Als wir Kinder waren (DVD)

Worum geht’s?

Die achtjährige Nelly fährt mit ihren Eltern in das Haus der geliebten, gerade verstorbenen Großmutter, um es auszuräumen. Sie stöbert in den alten Spielsachen und Büchern ihrer Mutter Marion, neugierig auf deren Kindheit. Doch Marion will sich der Vergangenheit nicht stellen, sie reist ab und lässt Mann und Tochter allein zurück. Während ihr Vater am Haus arbeitet, streift Nelly durch die Wälder. Dort trifft sie auf ein Mädchen, das ihr wie ein Ei dem anderen gleicht. Sie heißt Marion. Schnell entwickeln die beiden eine innige Freundschaft und teilen bald ein mystisches Geheimnis, das sie auf wunderbare Weise verbindet.

Petite Maman – Als wir Kinder waren ist eine poetische Zeitreise durch die Augen eines jungen Mädchens. Céline Sciamma („Porträt einer jungen Frau in Flammen“) hat ihr feines Gespür für die Innenwelten von Kindern schon in ihrem 2011 erschienenen Film „Tomboy“ bewiesen. Auf sensible Weise wird in der bewegenden Familiengeschichte auch das Thema des Abschiednehmens von geliebten Menschen behandelt. Der Film feierte Weltpremiere auf der Berlinale 2021 und wurde mit zahlreichen internationalen Nominierungen und mehreren Preisen ausgezeichnet