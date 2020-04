Gewinnspiel: Wir verlosen Paluten – Schlamassel im Weltall

Kaum sind die Helden auf der EI-FS gelandet, wird das ganze Ausmaß der Bedrohung deutlich. Nicht nur die Raumhühner schweben in größter Gefahr, jemand hat es auf ganz Freedom abgesehen! Unsere Freunde müssen in die tiefsten Nebel der Galaxie reisen und sich einem mysteriösen Feind stellen – mit dem sie mehr als nur ein Hühnchen zu rupfen haben.

Paluten und seine Freunde verschlägt es in den Weltraum! Die Hühner der EI-FS (der »Echt Intergalaktischen Flughuhn-Station«) haben den Freedom Squad um Hilfe gerufen. Ein Unbekannter droht, sie anzugreifen! Paluten und sein bester Freund, das Schwein Edgar, brechen sofort auf. Auch Evil ist mit von der Partie, um unsere Abenteurer zu unterstützen.

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von Paluten – Schlamassel im Weltall am 23.3.2020 verlosen wir mit Community Editions ein Exemplar des Buchs. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

