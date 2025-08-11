Gewinnspiel: Wir verlosen Overlord: The Sacred Kingdom Blu-rays

Geschützt von einer großen Mauer erfreute sich das Heilige Königreich Roble einer jahrelangen Zeit des Friedens. Doch mit dem plötzlichen Auftauchen des Dämonenkönigs Jaldabaoth und seiner Armee bösartiger Halbmenschen werden Frieden und Ruhe erschüttert. Remedios, die Großmeisterin der Paladine, und die Hohepriesterin Kelart sammeln ihre Streitkräfte um gemeinsam zurückzuschlagen. Doch allein sind sie dem übermächtigen Yaldabaoth nicht gewachsen. Als das Heilige Königreich kurz vor dem Zusammenbruch steht, macht sich Remedios mit ihrem Orden und ihrer Anhängerin Neia auf die Suche nach Hilfe. Diese finden sie schließlich im Hexerkönigreich Ainz Ooal Gown, einer seltsamen Nation, die von Untoten regiert wird, welche von den Menschen im Heiligen Königreich eigentlich verabscheut werden. Können sie den Kampf gegen den Dämonenkönig gemeinsam gewinnen?

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Overlord: The Sacred Kingdom am 21.8.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES den neuesten Film rund um Ainz Ooal Gown. Mitmachen, lohnt sich!

