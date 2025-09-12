Gewinnspiel: Wir verlosen Overlord: Staffel 3 & 4 Complete Editions

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 18.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES Overlord: Staffel 3 & 4 Complete Editions. Mitmachen, lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? 1 x Overlord: Staffel 3 Complete Edition

1 x Overlord: Staffel 4 Complete Edition Was erwartet euch in Staffel 3? Nach der erfolgreichen Infiltration Re-Estizes gönnen sich Ainz und seine Wächter einen Moment der Ruhe. Dennoch wagt es eine Gruppe von Schwarzsöldnern die Große Gruft von Nazarick anzugreifen. Dieser frevelhafte Versuch wird nicht nur kaltblütig niedergeschlagen, dem mächtigen Auftraggeber Kaiser Jircniv bleibt zudem nichts anders übrig, als sich bei Ainz persönlich zu entschuldigen. Ainz´ nächster Schritt zur Weltherrschaft ist die Gründung eines eigenen Reiches. Zu diesem Zweck fordert er vom Königreich Re-Estize eine Abtretung des Dorfes Carne und der Festungsstadt E-Rantel. Es kommt zum unausweichlichen Krieg, auf dessen Schlachtfeld sich plötzlich Kommandant Gazef Stronoff und Hexerkönig Ainz Ooal Gown zum Duell gegenüber stehen. Wer wird dieses Duell gewinnen? Seine Lordschaft Ainz Ooal Gown ist zurück! Die dritte Staffel des kultigen Isekai-Animes erscheint als Komplettbox mit 13 Episoden und erstmals deutsch synchronisiert, mit gewohnt vielen Extras.

Was erwartet euch in Staffel 4? E-Rantel, die einst blühende und bekannte Handelsstadt, befindet sich in einer Krise, die auf die Vorsicht – oder sogar Angst – ihres Herrschers, Ainz Ooal Gown, zurückzuführen ist. Um dies wiedergutzumachen, schickt Ainz die oberste Wächterin Albedo als diplomatische Gesandte in die Stadt. Währenddessen beraten die Kardinäle des Gottesstaates Slane darüber, wie sie sich an Ainz rächen können. Ihr Plan ist, dass das Kaiserreich Baharuth das Magier-Königreich übernimmt. Als jedoch Kaiser Jircniv Rune Farlord El Nix ein Treffen mit den Gesandten des Gottesstaates in einem Kolosseum arrangiert, wird er direkt mit Ainz konfrontiert. Ainz selbst hat den stärksten Kämpfer des Kaiserreiches zu einem Duell herausgefordert. Da Ainz‘ Beweggründe jenseits seines Verständnisses liegen, kann Jircniv nur dabei zuzusehen, wie sich die Zukunft der Menschheit vor seinen Augen verändert. Seine Lordschaft Ainz Ooal Gown ist zurück! Die vierte Staffel des kultigen Isekai-Animes erscheint als Komplettbox mit 13 Episoden, erstmals auf Deutsch synchronisiert, und mit gewohnt vielen Extras.