Gewinnspiel: Wir verlosen Monster Hunter Rise zur Okami Event Quest

Jetzt müssen Spieler:innen eine spezielle Event-Quest annehmen, um sich die Okami-Rüstung für ihren Palamute zu schnappen. Capcom hat die Details der Event Quest nicht enthüllt, aber die meisten auf Zusammenarbeit basierenden Rüstungen sind nicht schwer zu erwerben. Der Trailer zur Rüstung zeigt Amaterasu in herrlichem HD. Das Palamute-Kostüm bietet die wolkenartigen Schultern und Okamis charakteristische flammende Scheibe. Noch besser ist, wenn Spieler auf ihrem mit Amaterasu gekleideten Palamute sprinten, hinterlassen sie eine Blumenspur, ganz wie in Okami selbst (zum Test des Klassikers) . Das Okami Crossover-Event ist für alle Monster Hunter Rise -Besitzer:innen kostenlos.

Keine Sorge, Spieler:innen werden Amaterasu in Rise (zu unserem Test) nicht jagen und sie erlegen und häuten. Nein, ihr dürft neben Amaterasu mit einer speziellen geschichteten Rüstung für ihren Palamute Abenteuer erleben! Später in dieser Woche wird Capcom sein zweites Crossover in Monster Hunter Rise starten – Veranstaltungen, bei denen Spieler:innen Rüstungen und Gegenstände auf der Grundlage anderer Capcom-Eigenschaften schnappen können. Der erste Crossover für Rise war die Palico-Rüstungsskin aus Monster Hunter Stories 2 (zu unserem Review) .

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.9.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!