Gewinnspiel: Wir verlosen Mercy Kinogutscheine

Wenn du unschuldig bist – dann beweise es. Sieh dir jetzt den neuen MERCY Trailer mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson an und erlebe den Film ab 23.1. NUR im Kino. Gefilmt für IMAX, erlebe es in 3D. In naher Zukunft steht ein LAPD-Detective (Chris Pratt) wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht. Er hat genau 90 Minuten Zeit, um seine Unschuld gegenüber einer fortschrittlichen KI-Richterin (Rebecca Ferguson) zu beweisen, für deren Entwicklung er sich einst eingesetzt hat, bevor diese über sein Schicksal entscheidet.

Der Film läuft ab 23.1.2026 in den österreichischen Kinos.

