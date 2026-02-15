Gewinnspiel: Wir verlosen Mein Freund Finnick Blu-rays

Wie mit Perwoll gewaschen: Die Macher der erfolgreichen Zeichentrickserie KIKORIKI um Filmemacher Denis Chernov bieten bei ihren flauschig-fluffigen Fantasiegestalten technisch perfekte Animation bis in die Spitzen. Auch mit hohem Tempo, Charme und Witzsorgt der kunterbunte Gruselspaß im Stil von DIE MONSTER AG für beste Familienunterhaltung.

Eigentlich sind Finns für Menschen unsichtbar. Kein Wunder, dass die plüschigen Kreaturen mit ihrem Spuk bislang alle Bewohner eines alten Herrenhauses erfolgreich in die Flucht geschlagen haben. Das ändert sich, als ein ambitioniertes Schauspieler-Paar und Tochter Kristin einziehen. Die 13-jährige Hobbydetektivin kann die Finns sehen und freundet sich mit dem besonders chaotischen Artgenossen Finnick an. Viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht: Der pummelige Rabauke JB will sich in unsichtbar machende Finn-Wolle hüllen und unerkannt mit einem sabotierten Riesenrad die Stadt zerstören. Nur das ungleiche Duo kann ihn aufhalten.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Mein Freund Finnick am 26.2.2026

Ab dem 26. Februar könnt ihr Mein Freund Finnick auf Blu-ray und DVD erleben.

