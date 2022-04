Gewinnspiel: Wir verlosen Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpässe

Denn egal, aus welchem Titel die einzelnen Strecken stammen, das Team von Nintendo hat sie alle grundlegend überarbeitet. Details wie reflektierende Fenster, schöne Texturen und die festen 60 Bilder pro Sekunde schaffen es, dass sich jede Strecke wie neu anfühlt. Das ist die Magie von Mario Kart 8 Deluxe , und das Tolle dran ist: Selbst, wenn ihr den Booster-Streckenpass noch nicht erworben habt, gibt es die Chance, dass ihr online dennoch auf den Strecken spielen dürft. Nintendo macht hier meiner Meinung nach einiges richtig und bevorzugt kein Klientel – sowohl Neulinge als auch Profis bekommen kleine Happen, die Lust auf mehr machen. Ich empfinde den DLC als sehr gut und kann die Verdoppelung der Rennstrecken bis Ende 2023 nur empfehlen – Mario Kart 8 Deluxe wird so noch besser!

Die erste Welle lässt schon mal erahnen, wo die Reise mit Mario Kart 8 Deluxe hingeht. Natürlich schwingt für absolute Fans der Serie mehr Nostalgie als sonst etwas mit – die überarbeiteten Tracks aus den anderen Titeln tun da ihr Bestes. Natürlich kann man Nintendo da eine billige Recycling-Absicht vorwerfen, aber man darf da ein paar Dinge nicht vergessen: Erstens gibt es nur ganz wenige Fans, die alle Strecken im jeweiligen Originalspiel erlebt haben. Zweitens ist der Preis von 25 Euro für 48 Strecken extrem fair, vor allem, da es auch neue Twists wie etwa die Layout-Änderungen pro Runde in zwei Strecken gibt. Und drittens muss es ja nicht immer ganz turbulent zugehen: Mario Kart 8 Deluxe ist für Neulinge hervorragend, da ist es klasse, dass es auch einfachere neue Strecken gibt.

