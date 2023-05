Gewinnspiel: Wir verlosen Louis Widmer Sonnenpflege-Produkte

Louis Widmer Kids Sun

Komm ein bisschen runter. Für Kinder gib es beinahe nichts Schöneres, als ihre Zeit spielend im Freien zu verbringen. Vor allem im Sommer sind der Spielplatz, das Schwimmbad, der See und das Meer die Nummer 1 To-Go-Ziele für Familien mit Kindern. Der ideale Begleiter für solche Tage ist die Kids Sun Linie von Louis Widmer. Gerade Babys und Kleinkinder mit besonders sensibler Haut erhalten sehr wenig Schutz vor direktem Sonnenlicht. Junge Haut hat Ansprüche und genau denen möchte Louis Wimder gerecht werden. Das extra leichte und rasch einziehende Sun Protection Fluid 50+ mit Titanoxid beruhigt irritierte Haut mit Panthenol und versorgt diese mit wertvollem Vitamin E. Die vegane Kids Sun Hautschutz Creme mit LSF 25 basiert auf ausschließlich mineralischen UV-Filtern. Zusätzlich ist Vitamin E enthalten, welches als Radikalfänger wirkt. Panthenol spendet der Haut Feuchtigkeit. Die Louis Widmer Kids Sun Linie kommt ohne chemische Lichtschutzfilter, Parfum- und Farbstoffe aus – umso besser sorgt sie bei den Kleinen für optimalen Schutz und einen sorgenfreien Sommer.

Louis Widmer Sonnenpflege-Sortiment

Die Louis Widmer Sonnenpflege bietet essentiellen Schutz für die Hautgesundheit und eine gesunde Bräune. Jeder Sonnentyp und jede Gelegenheit wird mit der Louis Widmer Sonnenpflege abgedeckt. Die liposomale Sonnenschutzlinie All-Day ist mit ihrer unkomplizierten Anwendung der ideale tägliche Begleiter für den Alltag. Die wasserfeste Liposomen-Technologie der All-Day Schutzpflege schafft es, die UV-Filter bis tief in die Hornschicht eindringen zu lassen und sorgt hochwirksam für langanhaltenden, starken Schutz. Besonders starken Schutz gegen UV-Strahlung erhält man mit dem Louis Widmer Extra Sun Fluid 50+. Dessen leichte Formel zieht rasch in die Haut ein, fettet nicht, ist wasserfest und garantiert optimalen Schutz. Für besonders sensible Haut eignet sich idealerweise die Extra Sun Protection 50 mit dem Biozellschutz Ectoin. Dieser wirkt als DNA-Schutz und stärkt das Immunsystem der Haut. Jene Haut, welche zu Sonnenallergie und raschem Fetten neigt, ist mit dem besonders leichten, fettfreien Sun Gel 30 bestens bedient. Das Clear Sun Spray wird ebenso bei Sonnenallergie empfohlen. Es fettet nicht, ist optimal hautverträglich und lässt sich besonders leicht anwenden. Nach dem Sonnenbad ist vor dem Sonnenbad: Die vegane After Sun Pflege verspricht sanfte Kühlung und wohltuende Feuchtigkeit. Für ein wohliges Gefühl nach dem letzten und vor dem nächsten Sonnenbad.

