Gewinnspiel: Wir verlosen London Calling Blu-rays

Der Auftragskiller Tommy Ward erschießt in London aus Versehen den Falschen und der ist auch noch ein Verwandter des Gangsterbosses Freddy Darby. Tommy flieht nach L.A. und lässt seinen zehnjährigen Sohn Oliver und seine Exfrau Jodi zurück. In L. A. geht Tommy wieder seiner gewohnten Arbeit nach und sein neuer Chef Benson hat einen Vorschlag für ihn: wenn er aus seinem verweichlichten 17-jährigen Sohn Rick einen Mann macht, dann wird er dafür sorgen, dass Tommy sicher nach London zurückkehren kann. Fortan nimmt Tommy den Jugendlichen auf seine Killertouren mit und aus den beiden wird ein unschlagbares Team…

