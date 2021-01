Gewinnspiel: Wir verlosen Lego Ninjago 12.3 DVDs und Hörspiele

Die Abeneteur der tapferen Ninja im Königreich Shintaro gehen weiter – allerdings auf getrennten Wegen. Nichts ahnend, dass Cole, Meister Wu und Vania durch den Totenkopfmagier in die Tiefen der Minen von Shintaro befördert wurden, landen Kai und Zane beim Volk der Geckles. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, müssen sie eine Prüfung bestehen. Währenddessen trifft Prinzessin Vania zusammen mit Meister Wu und Cole auf die Tieflies. Werden unsere Helden wieder zusammen finden und den Totenkopfmagier besiegen können? Auch in den neuen Folgen von Lego Ninjago sind wieder Abenteuer und Spannung geboten. Abermals stehen die furchtlosen Ninja vor großen Herausforderungen und müssen sich in den Minen von Shintaro mit Mut, Tapferkeit und Zusammenhalt gegen den mächtigen Totenkopfmagier behaupten.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 29.1.2021 verlosen wir mit Leonine Kids Lego Ninjago 12.2 DVDs und Hörspiele. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

