Gewinnspiel: Wir verlosen Legend of the Condor Heroes – Die Legende der Adlerkrieger Blu-rays
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Legend of the Condor Heroes – Die Legende der Adlerkrieger am 26.2.2026 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES Blu-rays des Martial-Arts-Feuerwerks. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Legend of the Condor Heroes – Die Legende der Adlerkrieger (Blu-ray)
Worum geht’s?
Meisterregisseur Tsui Hark (DETECTIVE DEE) entführt uns in ein spektakuläres Wuxia-Epos in nie dagewesener Pracht. Basierend auf dem weltberühmten Roman des Autors Jin Yong, verbindet der Film atemberaubende Kampfszenen mit großen Gefühlen und fantastischen Effekten zu einem bildgewaltigen Abenteuer über Mut, Ehre und Schicksal. Tsui Hark erweckt eine der populärsten Geschichten der chinesischen Literatur zum Leben – ein Muss für alle Liebhaber von Martial-Arts-Abenteuern und magischem Kino.
In einer Welt, in der Mut, Liebe und Macht untrennbar miteinander verknüpft sind, beginnt das Abenteuer des jungen Kriegers Guo Jing. Unter der Führung seiner Meister erlernt er eine uralte und mächtige Kampfkunst. An seiner Seite steht Huang Rong, eine kluge und furchtlose junge Frau, mit der ihn eine tiefe, aber tragische Liebe verbindet. Ein Verrat reißt Guo in den Konflikt zwischen den Mongolen und dem Reich der Jin. Während dunkle Kräfte nach einem mysteriösen Manuskript suchen, das unbegrenzte Macht verleiht, muss Guo sich entscheiden: zwischen Pflicht, Ehre und seinem Herzen.
Ab dem 26. Februar könnt ihr Legend of the Condor Heroes – Die Legende der Adlerkriege digital, als Mediabook sowie auf Blu-ray und DVD erleben.
