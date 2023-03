Gewinnspiel: Wir verlosen König hört auf DVDs

Regisseur Tilman König widmet in König hört auf seinem legendären Vater Lothar König ein angenehm kritisches Porträt, das den Mut, aber auch die Widersprüchlichkeit und den Menschen Lothar König in all seinen ungeschönten Facetten zeigt.

Lothar König ist unbequem – und das schon immer. Ins DDR-System wollte er nie so recht passen, zum Abitur wurde er nicht zugelassen und durch seinen unerschrockenen Kampf gegen den im wiedervereinigten Deutschland aufflammenden Rechtsextremismus machte er sich häufig zur Zielscheibe von Angriffen. Doch das hält den streitbaren Jugendpfarrer aus Jena nicht davon ab, weiterhin mit viel Herz und Eigensinn gegen Fremdenhass und Intoleranz anzukämpfen. Mit seiner Pensionierung muss er sich neu erfinden.

Zum bevorstehenden Heimkino- und Streamingstart von König hört auf am 7.4.2023 verlosen wir in Kooperation mit Weltkino zwei DVDs des Dokumentarfilms. Mitmachen, lohnt sich!

König hört auf erscheint am 7.4.2023 auf DVD & digital.

