Gewinnspiel: Wir verlosen KNOCKOUT HOME FiTNESS für die Switch

Die Trainings sind so ausgerichtet, dass sie zu jedem Lebensstil und Zeitplan passen. Workouts können mit kurzen, intensiven und besonders kalorienverbrennenden Ganzkörper-Übungen in der Hälfte der Zeit absolviert werden. Mit Schlägen sowie dem Einsatz von Ellbogen, den Knien, Tritten und mehr, wird die Inaktivität vertrieben. Den Einstieg können optionale geführte Dehnübungen erleichtern, bevor im Personal Training-Modus individuelle Fitnessziele angestrebt werden. Wenn wenig Zeit zur Verfügung steht, kann direkt der 3-Minute Fitness-Modus für schnelle, hocheffiziente Übungen gestartet werden. Über 25 verschiedene Musiktitel, von elektronischer Tanzmusik bis hin zu Rock, laden zum Grooven ein, während im Takt geschlagen und getreten wird.

Mit speziell für die Nintendo Switch entwickelten Kampfsport-Workouts mit einem Joy-Con in jeder Hand können großartige Ergebnisse erzielt werden. Die Übungen wurden von Experten für maximale Effizienz entwickelt und basieren auf Techniken, die nicht nur aus dem Boxen, sondern auch aus Muay Thai, Karate und Kung-Fu stammen, um die Spieler fit zu halten

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von KNOCKOUT HOME FiTNESS für die Switch verlosen wir in Kooperation mit Marvelous zwei Exemplare des Sporttitels. Mitmachen, lohnt sich!

