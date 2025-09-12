Gewinnspiel: Wir verlosen Kirby und das vergessene Land für die Switch 2
Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Sternensplitter-Welt für die Switch. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 3 x Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Sternensplitter-Welt (Switch)
Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt: Was ist neu?
Die Sternensplitter-Welt:
Eines Tages beobachtet Kirby, wie ein riesiger Meteorit vom Himmel fällt und eine seltsame Vulkaninsel aus dem Meer aufsteigt. Nun liegt es an ihm, die verlorenen Astralini zu retten und sich der dunklen Macht des Meteoriten entgegenzustellen, damit ihr seine Welt beschützen könnt.
Brandneue Astralini-Abschnitte:
Die geheimnisvolle Kraft des Meteoriten verändert die Welt von Kirby und das vergessene Land auf vielfältige Weise. Einst vertraute Gebiete verwandeln sich in neue Astralini-Abschnitte und geben unbekannte Orte frei. Ihr könnt auf Gebäude klettern, den Meeresboden erkunden und neue Wege entdecken. Aber Vorsicht: Die Auswirkungen des Meteoriten haben auch das Bestienrudel gestärkt, neue Gegner:innen hervorgerufen und bekannten Widersacher:innen neue Formen verliehen. Wenn ihr etwas Unterstützung benötigt, könnt ihr die neuen Level gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin im lokalen Mehrspielermodus meistern.
Drei neue Vollstopf-Modi:
Wenn Kirby spezielle Objekte einsaugt, nimmt er deren Form an und kann so neue Fähigkeiten erlangen. Neben bereits bekannten Vollstopf-Modi wie dem Auto-Stopfer warten in Die Sternensplitter-Welt drei neue Vollstopf-Modi darauf, von euch entdeckt zu werden. Mit dem Sprungfeder-Stopfer kann Kirby besonders hoch springen, mit dem Zahnrad-Stopfer mühelos senkrechte Wände erklimmen und mit dem Schild-Stopfer rasant Hänge hinunterrutschen.
Neue Aktivitäten:
Im Kolosseum könnt ihr am bisher herausforderndsten Turnier teilnehmen. Das Ultimativ-Turnier Z X ermöglicht es, die größten und fiesesten Bosse des Spiels in rascher Abfolge zu bekämpfen. Außerdem könnt ihr euch im Stadtzentrum mit dem Waddle-Dee-Astronom:innen unterhalten und Sternenmünzen, die ihr in den Astralini-Abschnitten gefunden habt, am Überraschungsautomat X ausgeben, um neue Figuren zu sammeln.
Upgrades für Nintendo Switch 2:
Dank der Leistungsfähigkeit der Nintendo Switch 2 bietet Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt verbesserte Grafik und Bildfrequenzen. Für alle Nintendo Switch 2 Spieler:innen, die Kirby und das vergessene Land bereits für Nintendo Switch besitzen, ist ein Upgrade Pack verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen und Modi der Nintendo Switch 2 Edition ermöglicht. Ein vollmundiges 3D-Abenteuer wartet ab heute auf euch.
Enthülle das Geheimnis des Meteoriten!
Eines Tages sahen Kirby und Elfilin, wie ein riesiger Meteorit vom Himmel stürzte – woraufhin sich eine eigenartige Vulkaninsel aus dem Meer erhob! Nun ist es an Kirby, die verlorenen Astralinis zu retten, denn nur sie können die Welt vor dem Untergang bewahren, bevor die finstere Macht im Meteoriten wiederaufersteht!
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und schon landet ihr im Verlosungspool. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 26.9.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!