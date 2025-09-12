Gewinnspiel: Wir verlosen Kirby und das vergessene Land für die Switch 2

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Sternensplitter-Welt für die Switch. Mitmachen, lohnt sich!

Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt: Was ist neu?

Die Sternensplitter-Welt:

Eines Tages beobachtet Kirby, wie ein riesiger Meteorit vom Himmel fällt und eine seltsame Vulkaninsel aus dem Meer aufsteigt. Nun liegt es an ihm, die verlorenen Astralini zu retten und sich der dunklen Macht des Meteoriten entgegenzustellen, damit ihr seine Welt beschützen könnt.

Brandneue Astralini-Abschnitte:

Die geheimnisvolle Kraft des Meteoriten verändert die Welt von Kirby und das vergessene Land auf vielfältige Weise. Einst vertraute Gebiete verwandeln sich in neue Astralini-Abschnitte und geben unbekannte Orte frei. Ihr könnt auf Gebäude klettern, den Meeresboden erkunden und neue Wege entdecken. Aber Vorsicht: Die Auswirkungen des Meteoriten haben auch das Bestienrudel gestärkt, neue Gegner:innen hervorgerufen und bekannten Widersacher:innen neue Formen verliehen. Wenn ihr etwas Unterstützung benötigt, könnt ihr die neuen Level gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin im lokalen Mehrspielermodus meistern.

Drei neue Vollstopf-Modi:

Wenn Kirby spezielle Objekte einsaugt, nimmt er deren Form an und kann so neue Fähigkeiten erlangen. Neben bereits bekannten Vollstopf-Modi wie dem Auto-Stopfer warten in Die Sternensplitter-Welt drei neue Vollstopf-Modi darauf, von euch entdeckt zu werden. Mit dem Sprungfeder-Stopfer kann Kirby besonders hoch springen, mit dem Zahnrad-Stopfer mühelos senkrechte Wände erklimmen und mit dem Schild-Stopfer rasant Hänge hinunterrutschen.

Neue Aktivitäten:

Im Kolosseum könnt ihr am bisher herausforderndsten Turnier teilnehmen. Das Ultimativ-Turnier Z X ermöglicht es, die größten und fiesesten Bosse des Spiels in rascher Abfolge zu bekämpfen. Außerdem könnt ihr euch im Stadtzentrum mit dem Waddle-Dee-Astronom:innen unterhalten und Sternenmünzen, die ihr in den Astralini-Abschnitten gefunden habt, am Überraschungsautomat X ausgeben, um neue Figuren zu sammeln.

Upgrades für Nintendo Switch 2:

Dank der Leistungsfähigkeit der Nintendo Switch 2 bietet Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt verbesserte Grafik und Bildfrequenzen. Für alle Nintendo Switch 2 Spieler:innen, die Kirby und das vergessene Land bereits für Nintendo Switch besitzen, ist ein Upgrade Pack verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen und Modi der Nintendo Switch 2 Edition ermöglicht. Ein vollmundiges 3D-Abenteuer wartet ab heute auf euch.