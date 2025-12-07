Gewinnspiel: Wir verlosen Kirby Air Riders für die Switch 2

Darüber hinaus könnt ihr mit gesammelten Meilen und über abgeschlossene Checklisten-Herausforderungen zahlreiche Verzierungen für eure Maschinen kaufen, euren ganz persönlichen Hangar gestalten und die Musik während City Trial auswählen.

amiibo (Kombinieren und Leveln): Jede zweiteilige amiibo-Figur (Rider und Maschine) könnt ihr beliebig austauschen, um verschiedene Kombinationen zu kreieren, die dann auch im Spiel erscheinen. Tretet ihr mit eurer Figur in Rennen an, erhöht ihr das Level eures Riders und dessen Umgang mit der entsprechenden Maschine.

Rider-Pass und Weltrang: Bevor ihr online startet, erstellt ihr euren Rider-Pass. Dieser hilft, einander im Fahrerlager zu erkennen. Das Spiel bietet zudem ein Spieler:innen-Rang-System, das mit den sieben Farben des Regenbogens anzeigt wird, sowie den neuen Weltrang.

Fahrschule (Meister:innen-Klasse): Es gibt viel zu entdecken! In der Fahrschule könnt ihr euch mit allen Besonderheiten vertraut machen, von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Spielmechaniken.

Road Trip (Die Reise der Rider): Erobert die Straße und bewältigt eine Story-basierte Kette von Herausforderungen aus Air Ride, City Trial und Top Ride. Ihr sammelt auf dem Weg Maschinen und Items, die ihr strategisch zwischen den Herausforderungen nutzen könnt.

Top Ride (Vogelperspektive im Renngeschehen): Hier erlebt ihr spannende Rennen aus der Vogelperspektive, unter anderem auf Strecken, die dem Air Ride-Modus nachempfunden sind. Bis zu acht Fahrer:innen gehen online an den Start, lokal auf einer Konsole sind es bis zu vier.

Air Ride (Das rasante Rennen): Bis zu sechs Rider liefern sich hier ein Rennen zur Ziellinie. Jede Maschine hinterlässt eine Sternenspur – sammelt diese Sterne ein, um einen Temposchub zu erhalten. Rempelt ihr Rival:innen an, könnt ihr zusätzliche Sterne ergattern und an der Konkurrenz vorbeisausen.

City Trial (Die Rückkehr auf Celestia): Dieser Fanliebling ist zurück! Ihr könnt in der ersten Phase fünf Minuten lang frei auf der schwebenden Insel Celestia umherfahren. Sammelt Stärkungen, beschädigt oder stibitzt die Maschinen der Gegner:innen, um euer eigenes Gefährt optimal zu verbessern. Danach tretet ihr mit eurer aufgemotzten Maschine in einem von verschiedenen Stadien an. Bis zu 16 Teilnehmer:innen können sich hier messen, wobei ihr euch sogar in Team-Kämpfen in zwei achtköpfige Teams aufteilen dürft.

Kompatibel mit amiibo

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und schon landet ihr im Verlosungspool. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 18.12.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

