Gewinnspiel: Wir verlosen Killing Mike Staffel 1 auf Blu-ray und DVD

Killing Mike zeigt auf, was passiert, wenn Menschen ihren innersten primitiven Instinkten freien Lauf lassen und sich Rache, Hass und Zorn Bahn brechen. Zugleich ist es eine Geschichte über die Liebe: Darüber, wie weit wir bereit sind zu gehen, um die zu schützen, die wir lieben.

Der Dorfarzt Peter ist auch Jahre nach dem Tod seines Sohnes Aksel fest davon überzeugt, dass sein Sohn keinen Unfall hatte, sondern vorsätzlich von Mike überfahren wurde. Beim alljährlichen Sommerfest stellt Peter Mike betrunken vor den Dorfbewohnern zur Rede, bis er von seinen Freunden vom Fest weggebracht wird. In der örtlichen Kneipe wird einigen Dorfbewohnern klar, dass sie sich alle Mikes Tod wünschen, denn jeder von ihnen hat eine persönliche Rechnung mit ihm zu begleichen. Der Entschluss, Mike umzubringen, steht fest.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Killing Mike Staffel 1 am 5.11.2020 verlosen wir in Kooperation mit eye see movies je eine DVD- und Blu-ray-Staffelbox. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 7.11.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!