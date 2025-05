Gewinnspiel: Wir verlosen Karate Kid Legends Kinogutscheine

Als Kung-Fu-Wunderkind Li Fong (Ben Wang) mit seiner Mutter nach New York City zieht, findet er Halt bei einer neuen Klassenkameradin und deren Vater. Doch der Frieden ist nur von kurzer Dauer, als Li unfreiwillig die Aufmerksamkeit des lokalen Karatemeisters auf sich zieht. Um sich und seine neuen Freunde zu verteidigen, tritt Li beim ultimativen Karatewettbewerb an. Mit der Unterstützung seines Kung-Fu-Lehrers Mr. Han (Jackie Chan) und des legendären Karate Kids Daniel LaRusso (Ralph Macchio) bereitet er sich auf einen spektakulären Showdown vor, der nicht nur seine Fähigkeiten, sondern auch seinen Mut und seine Werte auf die Probe stellen soll. Zwei Äste, ein Baum: KARATE KID: LEGENDS vereint die legendären Martial-Arts-Meister einer der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten und erzählt eine völlig neue Geschichte voller Action und Herz.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 29.5.2025 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Karate Kid Legends Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film läuft ab 29.5.2025 in den österreichischen Kinos.

