Gewinnspiel: Wir verlosen Karate Kid Legends Blu-rays
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Karate Kid Legends am 9.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES das Comeback von Karate Kid auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Karate Kid Legends Blu-ray
Worum geht’s?
Als Kung-Fu-Wunderkind Li Fong (Ben Wang) mit seiner Mutter nach New York City zieht, findet er überraschend Halt bei einer neuen Mitschülerin und deren Vater. Doch die neue Ruhe währt nicht lange: Als Li unbeabsichtigt ins Visier eines berüchtigten Karatemeisters gerät, spitzt sich die Lage zu. Um sich selbst und seine neuen Freund:innen zu schützen, stellt er sich einer großen Herausforderung – dem ultimativen Karatewettbewerb.
Unterstützt von seinem Kung-Fu-Lehrer Mr. Han (Jackie Chan) und der Karate-Legende Daniel LaRusso (Ralph Macchio), beginnt für Li ein intensives Training – und ein Weg, der ihn nicht nur körperlich fordert, sondern auch seinen Mut, seine Loyalität und seine inneren Werte auf die Probe stellt.
Zwei Äste, ein Baum: Karate Kid: Legends vereint erstmals zwei ikonische Martial-Arts-Meister der Filmgeschichte und erzählt ein völlig neues Kapitel – vollgepackt mit Action, Emotion und einem starken Herzen.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 10.9.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!