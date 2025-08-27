Gewinnspiel: Wir verlosen Karate Kid Legends Blu-rays

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Karate Kid Legends am 9.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES das Comeback von Karate Kid auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Karate Kid Legends Blu-ray

Worum geht’s?

Als Kung-Fu-Wunderkind Li Fong (Ben Wang) mit seiner Mutter nach New York City zieht, findet er überraschend Halt bei einer neuen Mitschülerin und deren Vater. Doch die neue Ruhe währt nicht lange: Als Li unbeabsichtigt ins Visier eines berüchtigten Karatemeisters gerät, spitzt sich die Lage zu. Um sich selbst und seine neuen Freund:innen zu schützen, stellt er sich einer großen Herausforderung – dem ultimativen Karatewettbewerb.

Unterstützt von seinem Kung-Fu-Lehrer Mr. Han (Jackie Chan) und der Karate-Legende Daniel LaRusso (Ralph Macchio), beginnt für Li ein intensives Training – und ein Weg, der ihn nicht nur körperlich fordert, sondern auch seinen Mut, seine Loyalität und seine inneren Werte auf die Probe stellt.

Zwei Äste, ein Baum: Karate Kid: Legends vereint erstmals zwei ikonische Martial-Arts-Meister der Filmgeschichte und erzählt ein völlig neues Kapitel – vollgepackt mit Action, Emotion und einem starken Herzen.