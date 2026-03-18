Gewinnspiel: Wir verlosen Jumbo-Spiele fürs Osterfest

Wer lieber hoch hinaus will, findet im „Baumhaus“ die perfekte Herausforderung. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, um Stein auf Stein das stabilste und schönste Quartier in den Baumwipfeln zu errichten. Beide Spiele von Jumbo fördern spielerisch die Konzentration und sorgen für wertvolle Familienzeit während der Feiertage. Ein Muss für jedes Osternest!

Was passt besser zu Ostern als die Suche nach flauschigen Freunden? In „Versteckte Küken“ begeben sich die kleinsten Spieler auf eine spannende Entdeckungstour. Durch akustische Signale und genaues Hinsehen müssen die Küken in ihrem Versteck aufgespürt werden – ein Riesenspaß, der perfekt auf die Eiersuche am Ostersonntag einstimmt!

Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage verlosen wir gemeinsam mit Jumbo die beiden Spiele-Highlights Versteckte Küken und Das Baumhaus jeweils einmal. Werdet zu Meister-Eiersucher:innen und sichert euch diese tollen Preise für das Osternest. Mitmachen lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.

Teilnahmeschluss ist der 1.4.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht viel Glück!