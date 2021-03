Gewinnspiel: Wir verlosen Jesus Rolls auf Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von The Forgiven am 25.3.2021 verlosen wir in Kooperation mit EuroVideo Medien zwei Blu-rays düster-komischen und grenzüberschreitenden Roadtrips durch die ländlichen Gegenden New Yorks.

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Jesus Rolls (Blu-ray)

Worum geht’s?

Dios mio, Mann … kaum aus dem Knast raus, schon hat der gottbegnadete Bowler Jesus Quintana (John Turturro), der einst den Dude höchstpersönlich herausforderte, wieder Ärger an der Backe. Gemeinsam mit seinem Kumpel Petey (Bobby Cannavale) klaut er dem Haarstylisten Paul Dominique (Jon Hamm) zuerst dessen V8 Plymouth Klassiker, dann seine Geliebte Marie (Audrey Tautou) und schließlich rauben sie auch noch seine Kasse leer. Da vergeht sogar dem coolsten Friseurmeister das Lachen. Als die beiden vor ihm fliehen, schießt er Petey in den Allerwertesten. Bevor sie sich noch tiefer in die Welt des Schmerzes begeben, legen sie mit Marie einen legendären Roadtrip voller Bowling, Strikes und Gipsy King Songs hin.