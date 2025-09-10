Gewinnspiel: Wir verlosen je ein limitiertes Berserk Vol. 1 & 2 Steelbook
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 18.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES Berserk Vol. 1 & 2 als Limited Steelbook. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Berserk Vol. 1 Limited Steelbook
- 1 x Berserk Vol. 2 Limited Steelbook
Worum geht’s?
Mit seinem gigantischen Schwert und seiner unvergleichlichen Kampfkraft sorgt der junge Söldner Guts auf dem Schlachtfeld für jede Menge Aufmerksamkeit, besonders bei Griffith, dem charismatischen Anführer der Falkenbande. Dieser gewinnt den Krieger für seine Truppe und gemeinsam erkämpfen sich die Falken Ruhm und Ehre. Hingebungsvoll kämpfen die Falken für ein Ziel: Griffith soll eines Tages über sein eigenes Reich herrschen.
Ist das Schicksal des Menschen von seiner Geburt an vorbestimmt? BERSERK greift philosophische Fragen auf und verarbeitet sie in einer epochalen Dark-Fantasy-Welt, die von grauenvollen Kreaturen, vielschichtigen Charakteren und bombastischen Schlachten bestimmt wird. Die gefeierte Adaption des Kult-Manga von Kentaro Miura erscheint nun fast 30 Jahre nach ihrer Premiere erstmals in HD mit einer neu angefertigten deutschen Synchronfassung.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.9.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!