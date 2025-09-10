Gewinnspiel: Wir verlosen je ein limitiertes Berserk Vol. 1 & 2 Steelbook

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 18.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES Berserk Vol. 1 & 2 als Limited Steelbook. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Berserk Vol. 1 Limited Steelbook

1 x Berserk Vol. 2 Limited Steelbook

Worum geht’s?

Mit seinem gigantischen Schwert und seiner unvergleichlichen Kampfkraft sorgt der junge Söldner Guts auf dem Schlachtfeld für jede Menge Aufmerksamkeit, besonders bei Griffith, dem charismatischen Anführer der Falkenbande. Dieser gewinnt den Krieger für seine Truppe und gemeinsam erkämpfen sich die Falken Ruhm und Ehre. Hingebungsvoll kämpfen die Falken für ein Ziel: Griffith soll eines Tages über sein eigenes Reich herrschen.

Ist das Schicksal des Menschen von seiner Geburt an vorbestimmt? BERSERK greift philosophische Fragen auf und verarbeitet sie in einer epochalen Dark-Fantasy-Welt, die von grauenvollen Kreaturen, vielschichtigen Charakteren und bombastischen Schlachten bestimmt wird. Die gefeierte Adaption des Kult-Manga von Kentaro Miura erscheint nun fast 30 Jahre nach ihrer Premiere erstmals in HD mit einer neu angefertigten deutschen Synchronfassung.