Gewinnspiel: Wir verlosen Jan & Henry Goodies zum Comeback

Ob als neugierige Detektive, kreative Fragenforscher oder musikalische Entdecker: Nun kehren Jan & Henry mit frischen Geschichten, neuen Rätseln und jeder Menge Humor zurück. Ende November startet bei KiKA die 9. Staffel der Serie „Jan & Henry – Ein Fall für die Erdmännchen“ mit sechs neuen Episoden, in denen das Duo wieder mit detektivischem Spürsinn, kindlicher Logik und einer großen Portion Herz unterwegs ist. Und schon jetzt steht fest: Im kommenden Jahr wird mit der Jubiläumsstaffel weitergefeiert! Auch die beliebte Reihe „Jan & Henry – Die Fragenforscher“ geht weiter und erscheint ebenfalls ab Ende November mit einer 3. Staffel und sechs neuen Folgen bei KiKA. Für kleine und große Fans bedeutet das: viele neue Geheimnisse, jede Menge Lacher und unzählige Gründe, mit Fantasie den Tag ausklingen zu lassen.

