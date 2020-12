Gewinnspiel: Wir verlosen Into the Beat – Dein Herz tanzt auf DVD und Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Into the Beat – Dein Herz tanzt am 17.12.2020 verlosen wir in Kooperation mit EuroVideo Medien je eine DVD und Blu-ray des Coming-of-Age-Liebesfilms.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Into the Beat – Dein Herz tanzt (Blu-ray)

1 x Into the Beat – Dein Herz tanzt (DVD)

Worum geht’s?

Katya ist ein herausragendes Ballett-Talent. Sie trainiert hart fürs Vortanzen bei der New York Ballet Academy und hat gute Chancen auf ein Stipendium. Aber als sie eine Gruppe Streetdancer kennenlernt, eröffnet sich ihr eine völlig neue Welt: Im Gegensatz zum klassischen Ballett ist der Streetdance frei und explosiv, ohne Regeln, die Gesetze der Schwerkraft scheinen außer Kraft gesetzt. Katyas Herz fängt Feuer für den neuen Style, wo sie all ihre Emotionen ausdrücken kann – und für den introvertierten Marlon, einen begnadeten Hip-Hop-Tänzer. Er erkennt ihr tänzerisches Potenzial und fordert sie auf, mit ihm an einer Audition der weltbekannten Street-Dance-Crew Sonic Tigers teilzunehmen. Katya taucht ein in ein bisher unbekanntes Lebensgefühl aus Unbeschwertheit, Community und Spontaneität. Sie ahnt: Sie kann nicht zurück zum Ballett. Doch ihr Vater Victor, ein berühmter Ballett-Star, sieht das anders. Doch Katya folgt dem Tanz ihres Herzens – schafft sie den (Ab-) Sprung?