Gewinnspiel: Wir verlosen Influencer 2 Blu-rays

Selfiespots und Sponsored Stories zum Sterben schön: In der bissigen Fortsetzung seines Thriller-Hits INFLUENCER rechnet Filmemacher Kurtis David Harder vor paradiesischer Urlaubskulisse erneut mit der Scheinwelt der sozialen Medien ab. Ein treffsicherer Mix aus bitterböser Satire und blutigem Slasher, der auf zahlreichen internationalen Filmfestivals für Furore sorgte.

Social-Media-Celebrity Madison wird aus Mangel an Beweisen in mehreren Mordfällen freigesprochen. Um ihre Unschuld zu beweisen, macht sie sich auf die Suche nach der wahren Täterin, die sich online nur „CW“ nennt. Die Spur führt Madison nach Bali, wo CW bereits ihre nächsten Opfer im Visier hat: das verlogene Influencer-Pärchen Jacob und Ariana, denen sie einen tödlichen Denkzettel verpassen will.

