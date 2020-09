Gewinnspiel: Wir verlosen Il Cacciatore Staffel 1+2 auf Blu-ray und DVD

Wie schon in der ersten Staffel wird der Kampf gegen die Mafia aus zwei Perspektiven erzählt: Die, des Jägers und der Gejagten. Drei Jahre nach der großen Festnahme erhält Barone einen Hinweis auf das Versteck von Brusca. Er will endlich sein Versprechen einlösen: Brusca festnehmen und den Jungen nach Hause bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Barone das mühsam erkämpfte Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit aufgeben und zurückfinden zu seinem alten Selbst: dem besessenen Staatsanwalt, der um jeden Preis gegen die Mafia kämpft. Auf der Seite der Gejagten hat Brusca endlich das Kommando über den Corleone-Clan übernommen, doch das Leben auf der Flucht und die steigende Zahl an Ex-Mafiosi, die zu Kronzeugen werden, beunruhigen ihn. Dazu kommen Unruhen innerhalb der Mafia. Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) glaubt an eine neue Mafia, die nicht mehr schießt und um sich schlägt, sondern geräuschlos Teil der Institutionen wird, eine andere Mafia, die die Corleonesi zerschlagen will. Die Serie basiert auf dem Buch „Cacciatore di Mafiosi“ des italienischen Richters Alfonso Sabella. 1999 wurde er als Verbindungsrichter der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission zum Justizministerium entsandt.

