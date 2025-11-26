Gewinnspiel: Wir verlosen Hitster Rock (Germany)

Hitster Rock (Germany) lässt sich übrigens auch wunderbar alleine spielen oder – für ein noch berauschenderes Musikerlebnis – mit anderen Hitster-Ausgaben kombinieren.

Hitster Rock (Germany) wurde von niemand geringerem als Radio BOB! kuratiert, den Spezialisten für echte Rock Musik. 300 Rockhits der letzten Jahrzehnte warten darauf, in die zeitlich richtige Reihenfolge gebracht zu werden. Für diese Reise in die elektrisierende Welt der Rockmusik muss man aber kein Experte für Musik sein. Die Spielenden können – je nach Wissensstand – aus drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen und so das Anspruchsniveau entsprechend anpassen. Und natürlich darf auch geraten werden. Ob gewusst oder getippt: Wie immer bei Hitster gewinnt, wer als erster zehn Hits nach ihrem Erscheinungsjahr richtig sortiert hat.

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in meinem Hitster-Test.

Teilnahmebedingungen

