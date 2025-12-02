Gewinnspiel: Wir verlosen Hitster Christmas & Hitster Celebration

Hitster Celebration

Diese exklusive Edition von Hitster wurde speziell für Weihnachten und Silvester konzipiert. Sie enthält eine feierliche Mischung aus über 300 Songs – eine Kombination aus den beliebtesten Hits früherer Editionen und aktueller Lieder, die die Spieler in die richtige chronologische Reihenfolge bringen müssen. Wer zuerst zehn Hits richtig sortiert hat, gewinnt.

Hitster Celebration ist aber nicht nur ein Fest für die Ohren, sondern auch ein wahrer Augenschmauß. Verpackt in der festlich gestalteten Metallbox, die hochwertige Karten und Plättchen aus Holz enthält, eignet sich diese limitierte Auflage optimal als Weihnachtsgeschenk.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Hitster Christmas



Mit dieser Hitster-Erweiterung geht Weihnachten so richtig ins Ohr. Die sorgfältig zusammengestellte Auswahl mit insgesamt 150 Xmas-Hits aus verschiedenen Jahrzehnten versetzt selbst den größten Weihnachtsmuffel in festliche Stimmung. Um den Sieger zu ermittelt, werden zunächst die einzelnen Lieder via QR-Code auf den Songkarten über Spotify abgespielt. Jetzt heißt es nachdenken und eine Entscheidung treffen. Wer kann „Jingle Bell Rock“, „White Christmas“ und Co. richtig am Zeitstrahl anordnen?

Die Spieler:in, der zuerst 10 Hits richtig zugeordnet hat, wird zum Weihnachts-Hitster ernannt. Damit die Stimmung gerade zu Weihnachten nicht kippt, sorgen drei verschiedene Schwierigkeitsstufen für Chancengleichheit und langanhaltenden Spielspaß.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

