Gewinnspiel: Wir verlosen Hitster Christmas & Hitster Celebration
Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir in Kooperation mit Jumbo je ein Exemplar von Hitster Celebration und Hitster Christmas. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Hitster Celebration
- 1 x Hitster Christmas
Hitster Celebration
Diese exklusive Edition von Hitster wurde speziell für Weihnachten und Silvester konzipiert. Sie enthält eine feierliche Mischung aus über 300 Songs – eine Kombination aus den beliebtesten Hits früherer Editionen und aktueller Lieder, die die Spieler in die richtige chronologische Reihenfolge bringen müssen. Wer zuerst zehn Hits richtig sortiert hat, gewinnt.
Hitster Celebration ist aber nicht nur ein Fest für die Ohren, sondern auch ein wahrer Augenschmauß. Verpackt in der festlich gestalteten Metallbox, die hochwertige Karten und Plättchen aus Holz enthält, eignet sich diese limitierte Auflage optimal als Weihnachtsgeschenk.
- Altersempfehlung: ab 16 Jahren
- Spielerzahl: 2-10
- Spieldauer: ca. 30 Minuten
Hitster Christmas
Mit dieser Hitster-Erweiterung geht Weihnachten so richtig ins Ohr. Die sorgfältig zusammengestellte Auswahl mit insgesamt 150 Xmas-Hits aus verschiedenen Jahrzehnten versetzt selbst den größten Weihnachtsmuffel in festliche Stimmung. Um den Sieger zu ermittelt, werden zunächst die einzelnen Lieder via QR-Code auf den Songkarten über Spotify abgespielt. Jetzt heißt es nachdenken und eine Entscheidung treffen. Wer kann „Jingle Bell Rock“, „White Christmas“ und Co. richtig am Zeitstrahl anordnen?
Die Spieler:in, der zuerst 10 Hits richtig zugeordnet hat, wird zum Weihnachts-Hitster ernannt. Damit die Stimmung gerade zu Weihnachten nicht kippt, sorgen drei verschiedene Schwierigkeitsstufen für Chancengleichheit und langanhaltenden Spielspaß.
- Altersempfehlung: ab 16 Jahren
- Spielerzahl: 2-10
- Spieldauer: ca. 30 Minuten
Trailer zur Basisversion:
Mehr über das Spiel erfahrt ihr in meinem Hitster-Test.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 16.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
