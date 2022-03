Gewinnspiel: Wir verlosen Haikyu!! Staffel 4 auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unsere Haikyu!! Staffel 4 Blu-ray-Testmuster. Ihr könnt Vol. 1 – Vol. 4 bei uns gewinnen.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Haikyu!! Staffel 4 Vol. 1 – 4 Testmuster (Blu-ray)

Worum geht’s?

Der Karasuno-Volleyball-Club hat sich in einem hitzigen Match der Frühlings-Vorausscheidungen der Präfektur Miyagi durchgesetzt und sich einen Platz in den begehrten Nationalmeisterschaften erkämpft. Während alle den Beginn der Meisterschaften sehnsüchtig erwarten, erreicht sie eine unerwartete Nachricht: Kageyama wird ins Trainingscamp der japanischen Nationaljugend eingeladen. Auch Tsukishima erhält eine Einladung in ein Trainingscamp, nämlich das des ersten Jahrgangs der Präfektur Miyagi. Hinata packt daraufhin der Ehrgeiz und er versucht, sich in dasselbe Trainingscamp hineinzumogeln … In Vorbereitung auf die Nationalmeisterschaften erwarten Hinata, Kageyama und das gesamte Volleyball-Team völlig neue Herausforderungen! Mehr über die vierte Staffel erfahrt ihr in meinem Test.